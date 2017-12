Nieuwe positie stuwt statistieken "Hazard Warning" vooruit

België is op het WK volgende zomer tegenstander van Engeland in de groepsfase. En dus worden de prestaties van de Rode Duivels in de Premier League meer dan ooit met argusogen gevolgd.

Kevin De Bruyne heeft als metronoom van Manchester City al veel lof gekregen, maar momenteel is de "Hazard Warning", talk of the town. (Het Britse woord hazard betekent "gevaar".) "Hazard was fantastisch", zei Alan Shearer in Match of the Day.

"Zijn bewegingen met en zonder bal zijn zo slim. Zijn samenspel met Morata liep heel goed. Ze begrijpen elkaar. Hij was de orkestmeester. Je kunt de bal niet van hem afnemen. Als je hem dicht op de huid zit, dan draait hij gewoon weg. Hij heeft alles."

Dat Hazard de laatste weken alles heeft, bewijzen zijn cijfers.