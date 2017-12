VIDEO: Hazard: "Ik scoor veel makkelijker en schiet vaker op doel"

Chelsea TV sprak even met de Rode Duivel na de wedstrijd. Met 2 goals, waaronder een panenka, was hij de man van de match.

Hazard legt uit dat hij graag speelt op zijn nieuwe positie, als 2e spits. Met Alvaro Morata is hij een echte gesel voor elke Premier League-defensie. Samen scoorden ze al 14 goals in de Premier League.

"Vorig seizoen speelde ik vooral vanaf links, nu kan ik meer aanvallend spelen samen met Morata. We trainen veel samen op training, zodat we elkaar goed kunnen vinden op het veld."

De 26-jarige Rode Duivel kwam ook nog even terug op zijn penalty. "In het verleden miste ik 2 keer een panenka. Deze doelman kende me nog niet zo goed, dus maakte ik wel een goede kans. Ik trapte de penalty op instinct in het midden. Als de doelman niet bewoog, zat ik wel in de problemen", zegt Hazard al lachend.