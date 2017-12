Conte: "Hazard moet opletten bij zijn volgende strafschop"

Hazard nam de Newcastle-doelman met een panenka te grazen. Hazard nam de Newcastle-doelman met een panenka te grazen.

Eden Hazard heeft zijn bloedvorm nog eens onderstreept tegen Newcastle. Met twee rozen was de Rode Duivel zeer bepalend in de 3-1-overwinning. "Met Eden kunnen we ons systeem aanpassen", reageerde Chelsea-coach Antonio Conte, die zijn sterspeler nog een tip meegaf.