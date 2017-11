"Natuurlijk is het frustrerend. Ik ben al te vaak geblesseerd geweest"

"Records zijn niets waard zonder een prijs. Het is de titel waar het om draait, dat is ons doel. Dat wordt iets voor in mei, nu willen we gewoon de volgende wedstrijd winnen."

Kompany speelt nu zijn tweede seizoen onder Pep Guardiola. "Een goede leraar", vindt Kompany. "Hoe langer ik voetbal, hoe meer ik het besef. Goede trainers zijn goede leraars."

"Zelfs op het hoogste niveau moet je soms terug naar de basis. Mensen denken dat topvoetballers weten wat ze moeten doen, maar dat is niet het geval. Je moet goede spelers alles vertellen en alles uitleggen. Op die manier bereiken ze een hoger niveau."

"We begrijpen de coach dit seizoen wat beter. Dat is ook normaal als je langer met mekaar samenwerkt. In de kleedkamer gaat het er rustig aan toe. We weten allemaal wat het is om naast een prijs te grijpen. Dat willen we niet nog een keer meemaken."