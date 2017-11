Pardew moet West Bromwich opnieuw op de rails krijgen

West Bromwich Albion maakte op 20 november een einde aan de samenwerking met Tony Pulis na de slechte seizoensstart. Op dit moment staat de club van Nacer Chadli pas 16e met amper 12 punten uit 13 wedstrijden.

Pardew, in het verleden aan de slag bij onder meer Reading, West Ham United, Newcastle United en Crystal Palace, kan niet wachten om aan zijn nieuwe avontuur te beginnen.

"Ik vind dat West Bromwich Albion een heel getalenteerde selectie heeft", laat de nieuwe coach optekenen op de clubwebsite. "Ik kijk er erg naar uit om met deze spelers samen te werken."

"Het is de bedoeling om meteen resultaten te boeken en zo te klimmen in het klassement. West Brom is een traditieclub met een rijke geschiedenis. Ik ben blij dat ik de kans krijg om bij deze club aan de slag te gaan."