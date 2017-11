Mourinho: "Nieuwe schoenen en Lukaku scoort weer"

"Ik denk dat hij een grote schoenendeal nodig heeft", stelt zijn coach José Mourinho. "Momenteel zit hij zonder, daarom voetbalt hij nu met zwarte kiksen."

De voorbije jaren voetbalde én scoorde Lukaku met Nike en Adidas. Mourinho: "Nu wacht hij op een deal. Hij heeft een merk nodig met de juiste schoenen en een correcte verloning. Dan zal hij snel weer scoren."

Ondertussen blijft Mourinho achter Lukaku staan. "Hij werkt verbazend goed", vindt de coach. "Het is een fantastische speler, een echte prof, hij beschikt over een goede conditie en hij is een goede collega. Ik ben erg tevreden."