Sonck over natrappende Lukaku: "Hij voelt de druk van Zlatan"

"Je voelt die druk. Terwijl Lukaku de eerste matchen van het seizoen die druk niet voelde. Toen was hij de onbetwiste nummer 1."

"Ik kan niet geloven dat Lukaku daar nu een probleem van maakt", is Marc Degryse als enige aan tafel sceptisch. Franky Van der Elst vindt dan weer dat de Zweed "een dominante figuur" is.

"Vergeet ook niet dat hij een heel goeie relatie heeft met José Mourinho. Die twee, dat is liefde", zegt Joos. "Maar waarom probeert hij het niet eens met 2 vooraan? Zlatan als statische spits en Lukaku die daarrond zwerft. Want voor je het weet, krijgt Lukaku het gevoel dat hij minderwaardig is aan Zlatan."