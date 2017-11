Courtois: "Hazard is misschien wel de beste speler in Engeland"

"Eden was briljant tegen Liverpool", vertelt Thibaut Courtois op de Chelsea-site over ploegmakker Eden Hazard. "Eden is een geweldige speler, misschien wel de beste in deze competitie."

"Vooral in de eerste helft kon je zien hoe hij 3 of 4 spelers voorbijging alsof het kegeltjes waren. Dat is geweldig."

"We spreken hier niet over spelers die op een lager niveau voetballen, zoals spelers die je misschien in de League Cup op FA Cup ontmoet. Dit waren topspelers van Liverpool. Hij snelde hen voorbij alsof het niets was."

"Eden doet het fantastisch. Zijn vorm is uitstekend en hopelijk blijft dat zo."