Goed nieuws voor Tottenham: Lamela maakt na meer dan een jaar zijn comeback

Al sinds eind oktober 2016 stond Lamela aan de kant met een heupblessure. De 25-jarige Argentijn lijkt nu helemaal hersteld en kan dinsdag in de competitiewedstrijd op het veld van Leicester zijn terugkeer vieren.

"Het is goed nieuws dat hij weer beschikbaar is", zegt Tottenham-coach Mauricio Pochettino. "Na meer dan een jaar afwezigheid is het voor hem heel belangrijk om weer de emotie te voelen van het spelen. Bovendien is het handig er een extra speler bij te hebben in de drukke maand december.

Lamela werd in de zomer van 2013 ploegmaat van Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé bij Tottenham. De club haalde hem weg uit AS Roma voor een recordsom van 35 miljoen euro.

In 121 officiële duels scoorde de 23-voudig Argentijns international 19 keer voor Tottenham.