Lukaku ontsnapt aan sanctie na dubbele natrapbeweging

De fase met Romelu Lukaku was een van de gespreksonderwerpen na United-Brighton, maar coach José Mourinho was toch vooral vol lof over zijn spits.

"In de laatste minuut was Lukaku aan het jagen zoals hij in de eerste minuut deed. Zoals hij de match beëindigde, dat is de mentaliteit die ik wil zien. Maar helaas is niet elke speler gelijk", vertelde de Portugees. "Romelu was fantastisch. Hij heeft niet gescoord, maar daar geef ik niet om."