Hazard voor de topper tegen Liverpool: "Ik voel me 100% fit, het vertrouwen is er"

Chelsea bereidt zich na de Champions League-overwinning tegen Qarabag (0-4) voor op de trip naar Liverpool. Liverpool komt met een overwinning op gelijke hoogte met Chelsea. Chelsea moet winnen om de kloof met Manchester City niet nog groter te laten worden.

Eden Hazard zit vol vertrouwen daags voor de topper. "Ik voel me goed, ik ben 100% fit en ik ben klaar om elke wedstrijd te spelen", vertelt hij op de website van Chelsea. "Het vertrouwen is groot, we spelen goed voetbal en we willen op deze manier blijven spelen en wedstrijden blijven winnen."

De Rode Duivel laat zich ook uit over zijn ex-ploegmaat en topschutter in de Premier League, Mohamed Salah. "Het is altijd leuk om tegen een vriend te spelen. Salah is een topspeler. In zijn tijd bij Chelsea was er te veel concurrentie op zijn positie, maar we kennen de kwaliteiten die hij heeft."

De wedstrijd van Chelsea tegen Liverpool vindt zaterdag om 18.30u plaats.