Na 125 jaar staat Everton een stap dichter bij vertrek uit Goodison Park

Al sinds 1892 vertoeft de club van Kevin Mirallas in zijn legendarische stadion op Goodison Road. De voorbije jaren trof Romelu Lukaku er meerdere keren raak.

De eersteklasser uit Liverpool denkt al tientallen jaren na over een eventuele verhuis, begin dit jaar kwam er een akkoord over een stuk grond in Bramley-Moore Dock, iets meer naar het centrum van de stad.

Vandaag deelde de club mee dat het een pacht van 200 jaar heeft getekend aan een zogenaamde "peppercorn rent", een heel klein, symbolisch bedrag. Daardoor controleert de club nu effectief de grond voor het nieuwe stadion.

Everton-CEO Robert Elstone zegt dat de club nu met de lokale overheid een investeringsdeal wil afronden en dat ze in 2018 een planningsaanvraag wil indienen.