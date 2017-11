Primeur: Everton-spits Niasse als eerste speler aangeklaagd voor schwalbe

Oumar Niasse, de Senegalese aanvaller van Everton, ging afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Crystal Palace wel heel makkelijk naar de grond. Zijn schwalbe leverde Everton een strafschop op.

De Engelse voetbalbond FA was incidenten als dit zat en richtte in mei een panel op dat vertegenwoordigd wordt door 1 ex-manager, 1 ex-speler en 1 ex-scheidsrechter. Zij zijn bevoegd om zulke schwalbes te bestraffen.

Wat Niasse bertreft was het drietal unaniem eens dat er een straf moest volgen. De 27-jarige spits heeft tot 19u00 Belgische tijd om te reageren bij de FA.

In oktober was Shaun Miller, aanvaller van League Two-club Carlisle United, de eerste in Engeland die bestraft werd door het panel. Niasse is de eerste die geen sanctie kreeg tijdens de wedstrijd, maar op basis van tv-beelden wordt bestraft.