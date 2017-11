Arsenal trekt de geldbeugel open voor... scout van Dortmund

De 45-jarige Sven Mislintat was 10 jaar aan de slag als scout bij Dortmund. Al vrij snel werkte hij zich op tot hoofd van de scoutingsafdeling. Mislintat is de man die onder meer Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé aantrok en later met een ruime winstmarge wist te verkopen.

Mislintat staat bekend om zijn neus voor jong talent en lijkt zo uitstekend te passen in het beleid van Wenger bij Arsenal. "We zijn heel blij dat hij ons komt versterken", zegt de Fransman. "Sven kan een indrukwekkend rapport voorleggen en zijn manier van werken past perfect in onze filosofie. We kijken ernaar uit dat hij onze scouting naar een hoger niveau zal tillen."

Arsenal zou volgens de Engelse pers zo'n 2 miljoen euro op tafel leggen voor Mislintat. "Ik ben hier geboren en getogen en werk sinds 2006 voor de club. Ik ben Dortmund-man in hart en nieren en dat zal zo blijven", zegt Mislintat zelf.