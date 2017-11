Chadli ziet coach Pulis ophoepelen bij West Bromwich

De relatie met Rode Duivel Nacer Chadli verliep niet altijd even vlot. Tijdens de voorbereiding in juli ging Chadli, na een verhitte discussie, niet mee op trainingskamp. De harde trainingsmethode van Pulis viel niet in goede aarde bij de 28-jarige Chadli.

Tijdens de laatste oefeninterland tegen Japan (zie foto) kreeg Chadli nog lof van bondscoach Martinez. Pulis daarentegen had er dan weer moeite mee dat Chadli terugkeerde naar de club met 180 minuten in de benen.

"Hij heeft de voorbereiding gemist, daarna hebben we hem al een paar keer kunnen laten spelen, maar hij was nog niet 100 procent fit. Dan gebeurt dit. Dit is bijzonder spijtig", reageerde Pulis teleurgesteld na de interland.