Kompany: "Ik kom terug en doe gewoon mijn job"

Vincent Kompany maakte zijn wederoptreden na een vervelende kuitblessure. "Je kent me", sprak hij na de match. "Ik kom terug en ik doe mijn job. Het is gewoon leuk om weer tussen de jongens te zijn."

"De uitdaging voor mij is om nog iets toe te voegen aan dit team. Dat is moeilijk, maar dat is voor mij de motivatie om hard te blijven werken en mijn eigen grenzen te verleggen."

Kompany had wel geluk dat hij na enkele minuten niet werd uitgesloten voor een foutieve ingreep op de doorgebroken Jamie Vardy. "Maar op dat moment na deed Vincent het perfect", vond Kevin De Bruyne.