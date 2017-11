Coleman vertrekt bij Wales en lijkt op weg naar Sunderland

Chris Coleman staat sinds januari 2012 aan het roer bij Wales. Hij kon zich met de nationale ploeg kwalificeren voor het EK in Frankrijk van vorig jaar en schopte het daar zelfs tot in de halve finales. In de kwartfinales schakelde Wales België uit.

De WK-kwalificatiecampagne kon Coleman niet tot een goed einde brengen. Wales eindigde derde in zijn groep, na Servië en Ierland. Coleman heeft zijn contract bij de Welshe voetbalbond met onmiddellijke ingang laten stopzetten.

"We zijn heel teleurgesteld dat er een einde komt aan de periode met Chris als bondscoach", reageerde de Welshe voetbalfederatie. "We wensen hem het allerbeste in de toekomst."

"Chris zal zijn opwachting maken als clubtrainer, een ambitie die hij nooit onder stoelen of banken gestoken heeft." Volgens de Britse media wordt tweedeklasser Sunderland de volgende club van Coleman.