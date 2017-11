Sané troeft ploegmaat De Bruyne af in verkiezing Speler van de Maand

Kevin De Bruyne heeft een sterke maand achter de rug bij Manchester City. Hij had bijvoorbeeld een uitblinkersrol in de 7-2-overwinning tegen Stoke City.

Onze landgenoot kreeg heel wat lof en mocht de prijs voor de beste speler van Manchester City in oktober in ontvangst nemen. Maar de beste speler van de Premier League was hij niet in oktober. Die prijs was voor zijn ploegmaat Leroy Sané.

De 21-jarige aanvaller is de eerste Duitse speler sinds Jürgen Klinsmann die Speler van de Maand is in de Premier League. De voormalige aanvaller was in augustus 1994 bij Tottenham Hotspur aan de slag toen hij de prijs kreeg.