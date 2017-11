Chadli blesseert zich op training, club legt schuld bij Rode Duivels

Nacer Chadli speelde dit seizoen bij zijn club nog maar 161 minuten in de Premier League, maar bondscoach Martinez stelde hem bij de Rode Duivels wel twee keer op. Hij zorgde tegen Japan zo voor de beslissende actie bij de 1-0, maar West Brom was toch niet zo gelukkig met de prestatie van de speler.

"We zijn echt teleurgesteld dat hij is teruggekomen met 180 minuten in de benen", zei coach Tony Pulis. "Donderdag op training heeft hij nu een blessure opgelopen. Het is een scheurtje in zijn dij." Het is nog niet duidelijk hoeveel weken de Rode Duivel buiten strijd zou zijn.

Volgens Pulis was Chadli niet klaar om twee volledige matchen te spelen. "Hij heeft de voorbereiding gemist, daarna hebben we hem al een paar keer kunnen laten spelen, maar hij was nog niet 100 procent fit. Dan gebeurt dit. Dit is bijzonder spijtig."

Het is niet de eerste keer dat clubs in Engeland naar de Belgische nationale ploeg wijzen als oorzaak voor blessures. Eerder liepen Vincent Kompany en Marouane Fellaini tegen respectievelijk Gibraltar en Bosnië al blessures op, waardoor ze enige tijd aan de kant stonden bij hun team. Kompany herstelt momenteel nog steeds van de kuitblessure die hij eind augustus opliep.