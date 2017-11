Tottenham-coach: "Verwacht Alderweireld pas na Kerstmis terug"

Alderweireld viel uit tegen Real Madrid. Alderweireld viel uit tegen Real Madrid.

Toby Alderweireld ligt nog even in de lappenmand. De Tottenham-verdediger viel op 1 november uit met een hamstringblessure. "We denken dat zijn afwezigheid langer zal duren dan oorspronkelijk geschat", zegt coach Mauricio Pochettino.