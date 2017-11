Mourinho: "De terugkeer van Ibrahimovic bij United zal nog voor dit jaar zijn"

Bij Manchester United lijkt Romelu Lukaku binnenkort concurrentie te krijgen op zijn positie. Volgens Mourinho zou Ibrahimovic nog in 2017 klaar zijn om opnieuw te spelen. Dat vertelde "The Special One" aan Sky Sports.

Hij zou speelklaar kunnen zijn voor de derby volgende maand tegen Manchester City. "Hij is een leeuw, een vechter en hij heeft altijd woede in zich. Dat is de reden waarom hij bijna terugkeert", zei Mourinho.