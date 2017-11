Klopp voelt zich niet lekker en mist training door ziekenhuisbezoek

Liverpool maakte de afwezigheid van Jürgen Klopp zelf bekend. "Jürgen voelde zich ziek en is uit voorzorg naar het ziekenhuis voor onderzoeken. Daardoor mist hij de training van vandaag", liet de club van Simon Mignolet weten.

"Er zijn geen aanwijzingen dat hij in het ziekenhuis zal moeten blijven, hij mag vanavond opnieuw naar huis. Mogelijk volgen er in de komende dagen wel nog extra onderzoeken. We vragen de privacy van Jürgen, zijn familie en de andere patiënten te respecteren."

Net zoals de meeste Engelse clubs heeft Liverpool de komende weken een stevig gevuld programma. Mignolet en co moeten vanaf nu tot 1 januari nog 13 keer aan de bak. De eerste opdracht voor Liverpool is de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Southampton.