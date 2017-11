Kompany: "Ik voel geen druk om mijn plek in het eerste elftal terug te winnen"

Door de schorsing van Otamendi verhogen de speelkansen van Kompany. Door de schorsing van Otamendi verhogen de speelkansen van Kompany.

Manchester City-verdediger Vincent Kompany heeft de laatste acht wedstrijden in de Premier League gemist met een kuitblessure. Hij maakt zich geen zorgen over zijn terugkeer in het basiselftal. "Ik ben een grappenmaker en steun mezelf, ik kom er wel."