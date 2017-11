De Bruyne en Kompany, maar ook Vandoorne, worden gevolgd voor Amazon-documentaire

De deal tussen Manchester City en de Amerikaanse e-commercegigant Amazon hing al een tijdje in de lucht, maar is nu dus officieel. Amazon belooft de kijkers een unieke blik achter de schermen bij Man.City.

"De meerdelige documentaire geeft supporters een exclusieve kijk op de club, zijn legendarische trainer Pep Guardiola en het dagelijkse leven van zijn spelers", klinkt het.

De reeks zal in 2018 uitgezonden worden op de videostreamingdienst van Amazon, dat ook bekendmaakte dat er een documentaire komt over het seizoen van McLaren in de Formule 1. Dit jaar maakte onze landgenoot Stoffel Vandoorne zijn debuut in de F1 bij McLaren.

Manchester City is niet de eerste club die in zee gaat met een onlineplatform. Eerder maakte de Italiaanse kampioen Juventus bekend dat er in 2018 een vierdelige documentaire over de club te zien zal zijn op Netflix.