Shearer: "Resultaten van mijn hersenonderzoeken zijn zorgwekkend"

Alan Shearer (47) heeft een reeks hersenonderzoeken laten uitvoeren. Hij vreest immers dat hij tijdens zijn carrière hersenschade opgelopen heeft door het hoge aantal balcontacten met zijn hoofd.

"De resultaten van de onderzoeken zijn zorgwekkend. Ik heb een verschrikkelijk slecht geheugen. Ik weet niet of dat komt doordat ik slecht luister, maar ik heb echt een zwak geheugen", vertelt Shearer.

"Als professionele voetballer verwacht je wel dat er later in je leven rug-, knie- of enkelproblemen de kop zullen opsteken. Ik heb nooit gedacht dat voetbal ook mentale problemen kan veroorzaken."