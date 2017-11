Mirallas verontschuldigt zich voor gedrag tijdens training

Samen met de Fransman Morgan Schneiderlin kreeg de flankaanvaller eind vorige week te horen dat hij niet tot de wedstrijdselectie van interim-coach David Unsworth behoorde.

Volgens enkele media was dat het gevolg van een incident op het trainingscomplex. Maar maandag ontkende Schneiderlin op sociale media dat zijn houding aan de basis lag van zijn niet-selectie. Vandaag doet Mirallas hetzelfde op zijn Instagram.

"Ik werd niet uit de kern gehouden door een gebrek aan inzet op training. Dit was een beslissing van de manager. Ik was gefrustreerd, want sinds ik in 2012 bij Everton terechtkwam, ben ik helemaal toegewijd aan de club. Ik kan onze huidige ranking niet aanvaarden."

"Ik bied mijn excuses aan bij de voorzitter en eigenaar, mijn ploeggenoten en de manager omdat ik mijn frustratie niet de baas was op dat moment."