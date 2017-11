Schoenensponsor New Balance: "Zullen ons krachtig verdedigen tegen meneer Fellaini"

Volgens een eerste reactie van New Balance zou Fellaini vroeger gezegd hebben dat de schoenen "perfect" waren. Gisteren volgde er een officieel statement aan de Amerikaanse sportzender ESPN.

"Hoewel we geen commentaar kunnen geven over een hangende zaak, kan New Balance bevestigen dat de firma zich krachtig zal verdedigen. We hebben een lange traditie in het maken van uitstekende schoenen om tegemoet te komen aan de noden van sporters wereldwijd."

"New Balance heeft er vertrouwen in dat we correct gehandeld hebben en we zijn dankbaar voor de diensten die meneer Fellaini ons vroeger heeft verleend."