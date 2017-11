"Lukaku moet geen kansen creëren, het is zijn job om te scoren"

Alvaro Morata was een ware gesel voor de Manchester United-defensie. Aan de overzijde had Lukaku het veel moeilijker om zijn stempel te drukken. Hij kwam 24 keer aan de bal, maar geen enkele keer in het strafschopgebied van Chelsea.

Zo scoorde de Rode Duivel nu al zeven wedstrijden op rij niet meer. Geen wonder als je kijkt naar zijn schoten op doel. Sinds zijn laatste doelpunt tegen Crystal Palace in september, trapt hij gemiddeld minder dan één keer op doel in 90 minuten.