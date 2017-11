West Ham slachtoffert Bilic voor dramatische seizoensstart

Het ontslag van Bilic hing al een tijdje in de lucht. West Ham staat na 11 speeldagen op de 18e plaats, een degradatieplaats. De Londense club kon nog maar twee keer winnen en heeft een negatief doelpuntensaldo van -12. Alleen Crystal Palace, de laatste in de stand, doet nog slechter.

De 4-1-nederlaag tegen Liverpool was de druppel voor Bilic. In een verklaring laat West Ham weten te geloven dat een verandering nodig is "om een positieve stap vooruit te zetten in lijn met de ambities van de club." De Kroaat was sinds juni 2015 aangesteld als trainer van West Ham.