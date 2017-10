Urinegooiers krijgen levenslang stadionverbod van Tottenham

De twee "supporters" van Tottenham filmden hun onfrisse actie en plaatsten het achteraf op verschillende sociale media. Tottenham identificeerde de daders ondertussen.

"Dit gedrag is onacceptabel", liet de club van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé weten. "We gaan beide personen die te zien zijn in de video een levenslang stadionverbod geven."

Tottenham verspeelde op Wembley een 2-0 voorsprong, waardoor stadsgenoot West Ham alsnog de winst (2-3) pakte en zich plaatste voor de kwartfinales van de League Cup. Daarin treft het in de volgende ronde opnieuw een stadsgenoot, Arsenal.