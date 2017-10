Mourinho boos op United-fans: "Snap niet waarom ze Lukaku niet meer steun geven"

Bij de Rode Duivels krijgt Romelu Lukaku niet altijd de volledige steun van de supporters, maar ook bij zijn club vindt trainer Mourinho dat de Belg wel wat meer aanmoedigingen verdient.

Hoewel de supporters in het begin van het seizoen nog een controversieel lied bedachten over Lukaku, blijven ze redelijk stil nu hij al drie paar competitiematchen niet meer gescoord heeft.

"Ik zou willen dat de supporters me eens uitleggen waarom ze Lukaku niet beter steunen", vertelde Mourinho aan MUTV. "Hij doet altijd zijn uiterste best. Of hij nu scoort of niet, hij maakt altijd het verschil."

"Ik vind het echt niet eerlijk. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld in de fans. Niet in Lukaku, want hij doet het uitstekend."