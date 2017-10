Ibrahimovic: "Als Lukaku blijft scoren, is er minder druk op mij om terug te keren"

Ibrahimovic is al out sinds hij vorig seizoen een kruisbandblessure opliep in de achtste finales van de Europa League. Toch kreeg hij van United een nieuw contract. De spits werkt ondertussen al bijna een halfjaar aan zijn terugkeer.

"Ik voel me goed', vertelt hij aan MUTV. "Ik werk hard en ik voel dat ik beter word. Het is fantastisch om weer op het trainingscentrum te zijn met mijn ploegmaats. Ik zie iedereen terug en het voelt alsof ik al deel uitmaak van de kleedkamer. Dat is een motivatie."

Hoe beoordeelt hij de prestaties van Lukaku? "Hij doet het fantastisch. Dat is geen verrassing. Het enige verschil is dat hij het nu bij een grote club laat zien. Dit is het grote podium, de druk is hier anders. Hij doet waar hij goed in is: scoren en zijn kracht gebruiken."

"Hij helpt het team met zijn doelpunten. Hopelijk blijft hij scoren. Als hij scoort, is er minder druk op mij om snel terug te keren."