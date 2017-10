Guardiola: "Verwacht dat Kompany binnen 10 dagen weer fit is"

Kompany kwam sinds de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar eind augustus niet meer in actie. Hij speelde die partij uit, maar liep een kuitblessure op. Bondscoach Roberto Martinez riep de City-kapitein nog op voor de interlands tegen Bosnië en Cyprus begin oktober, maar moest hem na een medische check-up al snel weer naar Engeland laten vertrekken.

Afgelopen week ging de centrale verdediger naar Barcelona om zich daar door topdokter Ramon Cugat te laten onderzoeken. Na zijn terugkeer beaamde Guardiola dat zijn comeback er zit aan te komen.

"Kompany heeft net een reis achter de rug", vertelde de trainer van City. "We zullen nu snel zien hoe het met zijn blessure is. Het is een spierblessure. Ik denk dat hij er binnen tien dagen terug zal staan."