Klopp staat zaterdag tegenover beste vriend én exacte kopie Wagner

Wagner lijkt qua fysiek én tactiek op Klopp. Imitation is the sincerest form of flattery, zeggen ze in Engeland.

"Ze hebben nog samen gespeeld in de jaren 90 bij Mainz, Wagner was zelfs getuige op het huwelijk van Klopp en tussen 2011 en 2015 was hij coach van de beloften bij Dortmund toen Klopp er hoofdcoach was. Daarna gingen ze elk hun eigen weg."

Buiten de opvallende fysieke gelijkenis - Wagner heeft net als Klopp een stoppelbaard, brilletje en vaak een petje - zijn er ook tactische overeenkomsten. "Die gegenpressing, die hoge druk, is er zowel bij Liverpool als Huddersfield. In Engeland zeggen ze: Imitation is the sincerest form of flattery."

Maar er zijn ook verschillen tussen beide teams. "Liverpool heeft zware defensieve problemen, terwijl Huddersfield tegen Manchester United juist bewees een stevige defensieve organisatie neer te kunnen zetten. Maar voor alle duidelijkheid: ze strijden niet met gelijke wapens."