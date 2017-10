Nico Claesen: "Lukaku is gevaarlijk van de eerste tot de laatste minuut"

De United-verdediging kan een beetje rustiger naar de match tegen Tottenham toeleven want topschutter Harry Kane is out. Aan de overkant zullen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld wel moeten afrekenen met Romelu Lukaku.

Nico Claesen, de Belgische spits die tussen 1986 en 1988 bij de Spurs voetbalde, geeft op de site van zijn ex-club zijn scoutingrapport van Lukaku. "Het verbaast me dat Romelu elk jaar progressie blijft maken."

"Ik ken hem al sinds hij een kind was. In de jeugdteams van Anderlecht speelde hij altijd een categorie hoger dan zijn leeftijd. Hij had toen zijn lichaam al mee en kreeg wel eens de kritiek dat het daarom voor hem zo makkelijk was om veel te scoren. Eens hij in het eerste elftal van Anderlecht zou spelen, zou het moeilijker worden, zo werd gezegd."

"Maar dat was niet het geval. Hij bleef aan de lopende band scoren en elk jaar progressie maken. Zelfs dit jaar bij Manchester United wordt hij nog beter. Hij is gevaarlijk van de eerste tot de laatste minuut."