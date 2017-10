Geen topschuttersduel tussen Kane en Lukaku in United-Tottenham, Kane is out

"Zoals altijd wil je al je spelers ter beschikking hebben, dus dit is een probleem. Maar zoals altijd geloven we in het collectief en de ploeg. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Ik vertrouw op andere spelers om hem te vervangen."

Tottenham staat 3e in de Premier League met 20 punten uit 9 speeldagen. Manchester United telt evenveel punten, maar is 2e door een beter doelsaldo. Manchester City leidt in Engeland met 25 punten.