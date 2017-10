"Benteke is nog 4 tot 5 weken out"

Roy Hodgson is sinds 12 september coach van Crystal Palace. Hij verving de ontslagen Frank de Boer, maar veel resultaat leverde die wissel nog niet op. Ook onder de voormalige Engelse bondscoach blijven The Eagles, ondanks een stuntzege anderhalve week geleden tegen Chelsea (2-1), helemaal onderin hangen met 3 op 27. Woensdag volgde een nieuwe teleurstelling in de Ligabeker. Palace verloor in de 1/8e finales met 4-1 op het veld van tweedeklasser Bristol City.