Nketiah is Arsenal-held in de Carabao Cup: "Hopelijk nog maar het begin"

Arsène Wenger had na de gewonnen wedstrijd niets dan lovende woorden voor Nketiah. "Ik wist dat hij de kwaliteiten had, maar er staan wanneer je team je nodig heeft is een kwaliteit die alleen op het veld zichtbaar wordt."

"Ik ben erg onder de indruk. Hij was nog niet eens geboren toen ik hier al manager was. Maar dat is mooi, het leven biedt kansen aan jonge mensen. Hopelijk gaat hij een lange Arsenal-carrière tegemoet."

Nketiah speelde ei zo na voor de hoofdmacht van aartsrivaal Chelsea, maar de stadsgenoot van Arsenal liet hem gaan op 14-jarige leeftijd. "Ik heb geen idee waarom ze hem hebben laten gaan."

"We zijn er trots op dat we jonge spelers kansen geven, dat zit in het DNA van deze club. Ik kan me niet herinneren dat een jeugdspeler zó'n impact op een wedstrijd had. Voor hij erin kwam misten we ideeën en creativiteit', sloot Wenger af.