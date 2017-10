Everton neemt afscheid van Ronald Koeman

Na 2 succesvolle seizoenen bij Southampton werd Ronald Koeman een jaar geleden weggekaapt door Everton, waar hij de huidige Belgische bondscoach Roberto Martinez moest vervangen.

Met Romelu Lukaku in de spits draaide Everton een uitstekend seizoen, met een 7e plaats als resultaat. Maar dit seizoen kon Koeman het afscheid van Lukaku niet opvangen.

Er werden ettelijke miljoenen geïnvesteerd in spelers als Sigurdsson, Klaassen, Sandro, Keane en Pickford maar de mayonaise pakte niet. Uit 9 matchen puurde Everton maar 8 punten, goed voor een 18e plaats in het klassement.

"We willen Ronald Koeman bedanken voor zijn inzet de voorbije 16 maanden en voor de 7e plaats waarnaar hij de club loodste vorig seizoen", meldt Everton in een kort statement. Ex-coach David Moyes is de topkandidaat om Koeman op te volgen.