Klopp schat Kane nog iets hoger in dan Lukaku

Vorige week slaagde Liverpool erin om Romelu Lukaku af te stoppen. Manchester United bleef op Anfield Road op 0-0 steken. Zondag gaat Liverpool op bezoek bij Tottenham, het team van Harry Kane (foto).

"Het zijn allebei fantastische spitsen", vindt Jürgen Klopp. "Het verschil is dat Harry meer deelneemt aan het spel, maar ik ben zeker dat Lukaku die stappen ook kan zetten."

"Vorig weekend wilden we voorkomen dat Lukaku de bal kreeg. Dat kunnen we nu ook doen met Kane, maar als we ons te veel op hem concentreren, komt het gevaar van Eriksen en Dele Alli. We mogen ons dus niet op één speler concentreren."

Lukaku heeft dit seizoen al 7 keer gescoord, Kane zit aan 6 stuks in de Premier League. Manchester United gaat morgen op bezoek bij promovendus Huddersfield Town.