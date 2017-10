Watford: het Moeskroen van de Premier League

Watford heeft geen grote winnaarstraditie in het Engelse voetbal. Ooit werd de club een keer tweede in de hoogste klasse, maar de fans van The Hornets, ofwel de horzels, beseffen dat vooral tweedeklassers hun tegenstanders zijn. De voorbije 13 seizoenen vertoefde de club uit het noordwesten van Londen 10 keer in de Championship, de Engelse tweede klasse.

Vrees voor een nederlaag zit er bij de toppers dus niet in als de tegenstander Watford is. De voorbije twee seizoenen slaagde de club erin om zich te handhaven in de Premier League, tot groot jolijt van voormalig clubeigenaar Elton John (foto).

De Engelse zanger was in de jaren 70 en 80 eigenaar en voorzitter van de club en heeft sinds drie jaar een eigen tribune naar hem genoemd gekregen: The Sir Elton John Stand. Op de achterkant van die tribune staat in grote letters de tekst van "Your Song" geschreven, één van zijn grootste hits.