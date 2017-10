Benteke: "Ligament geneest goed, hopelijk ben ik over paar weken terug"

Door zijn blessure moest Benteke de laatste twee interlands van de Rode Duivels missen, waarin ze hun reekshoofdschap voor de WK-loting veiligstelden. De oefeninterlands tegen Mexico en Japan half november komen wellicht nog te vroeg.

Nadat hij het WK 2014 gemist had door een blessure, wil de opgeschoten spits in Rusland op het hoogste voetbaltoneel acteren. Door zijn prestaties bij Palace wil hij een plek in de 23-koppige selectie van Roberto Martinez afdwingen.

"Onze generatie heeft meer dan 11 spelers in Engeland. De kwaliteit is heel hoog, dat moeten we volhouden. We moeten trots zijn op ons land."

"Spelen op het WK is een grote motivatie. Maar ik zal daar pas raken door mijn prestaties bij de club. Ik wil het team helpen en het goed doen dit seizoen, zodat ik de selectie haal."