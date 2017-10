Lovren: "Lukaku raakte me met opzet in het gezicht"

Lovren deed de uitspraak gisteren in Maribor, waar Liverpool vanavond in de Champions League acteert. De verdediger sprak nadat de Football Association (FA) de beslissing van scheidsrechter Martin Atkinson had gevolgd door geen verdere actie te ondernemen na de schijnbaar ongelukkige botsing.

Lovren is een andere mening toegedaan: "Ik voerde een tackle uit, voelde dat hij boven mij was, maar dat hij ook opzij had kunnen gaan", vertelde hij op de verplichte persconferentie voor Maribor-Liverpool.

"Eerlijk gezegd denk ik dat hij het met opzet deed. Het was op mijn gezicht. Als het zomaar gebeurde, zou je je verontschuldigen achteraf. Ik zag dat hij nerveus was tijdens de match, dus misschien is dat de reden."