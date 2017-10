Kopzorgen voor Conté: "Kanté zal waarschijnlijk 3 weken out zijn"

Vorig seizoen werd N'Golo Kanté door zijn collega's verkozen tot Voetballer van het Jaar in de Premier League. Maar door een hamstringblessure zal hij nu enkele weken niet te zien zijn op de Engelse voetbalvelden.

"Kanté is een groot verlies voor ons", vertelde Chelsea-coach Antonio Conté op de persconferentie voor Crystal Palace - Chelsea. "We hebben niemand in de ploeg die dezelfde troeven heeft als Kanté."

Het was zaterdagavond dat Kanté de vervelende blessure opliep aan zijn hamstrings. In het WK-kwalificatieduel met Bulgarije moest de Fransman de strijd staken na 34 minuten. 3 dagen later paste Kanté voor de match tegen Wit-Rusland.

Ook Drinkwater en Morata (ook met een hamstringblessure) liggen nog in de lappenmand bij Chelsea. "Ik hoop dat Morata weer beschikbaar is voor de volgende match (tegen AS Roma in de Champions League", besluit Conté.