Guardiola: "Agüero keert zaterdag misschien terug, Kompany zeker niet"

Kompany is nog niet klaar voor de dienst. De Rode Duivel blesseerde zich eind augustus aan zijn kuit in de 9-0 tegen Gibraltar. "Hij is nog steeds geblesseerd", gaf Guardiola mee. "Hij boekt vooruitgang, maar is nog niet beschikbaar. Vincent zal ons zelf laten weten wanneer hij opnieuw klaar is."

De twee Manchesters staan samen op kop na 7 speeldagen met 19 punten. Sinds eind augustus won City al zijn wedstrijden in alle competities.