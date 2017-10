Lukaku is op recordjacht, maar Liverpool doet zijn statistieken verbleken

Vorig seizoen speelden de twee ploegen twee keer gelijk. Vooral over de 0-0 in Liverpool vloeide heel wat inkt. Mourinho had een ploeg neergezet die de aanvalsgolven van Liverpool wilde indijken.

Zoals zo vaak slaagde de Portugees erin om de 0 te houden en zelf kon United doelman Karius nauwelijks bedreigen. Juist ja, dat was de periode dat Karius Simon Mignolet in doel verving. Als Klopp niet in een nationalistische bui verkeert, staat Mignolet dit keer wel in doel. De reservedoelman van de Rode Duivels heeft immers genoeg kunnen rusten...

Liverpool kan trouwens een zege goed gebruiken. Van alle titelkandidaten staan de Reds het laagst in de stand: 7e. Met 7 punten minder dan de clubs uit Manchester vrezen ze in Beatles-land bij een nieuwe nederlaag een kruis te kunnen maken over het kampioenschap, ook al is de Premier League dan nog maar 8 matchen ver.

De concurrentie is immers bikkelhard. Klopp wordt nog altijd op handen gedragen, maar het mag wel eens meer zijn, hoor je her en der opduiken.