Mourinho: "Gaan niet wenen over blessure Fellaini"

"De blessure van Fellaini is geen dreun, geen probleem. We hebben genoeg spelers om dat op te vangen", reageert de coach in een interview met Sky Sports.

"We wenen niet over blessures. We zouden kunnen wenen over de manier waarop ze zich blesseren, maar niet over de blessure zelf."

Fellaini was niet topfit toen hij vorig weekend aan de match begon in Bosnië-Herzegovina (3-4). Na een halfuur moest hij het terrein verlaten met een knieblessure.

Zaterdag gaat Manchester United op bezoek bij Liverpool voor de topper van de 8e speeldag in de Premier League.