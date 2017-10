Het nieuwe stadion van Tottenham krijgt stilaan vorm

Vorig seizoen namen Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé afscheid van White Hart Lane. Na bijna 120 jaar werd het legendarische stadion met de grond gelijk gemaakt.

Totdat het nieuwe stadion afgewerkt is, speelt Tottenham op Wembley. Maar die tijdelijke thuishaven heeft de Londense club nog niet veel geluk gebracht. In haar 3 thuismatchen sprokkelde Tottenham slechts 2 punten. Op verplaatsing pakten de Spurs 12 op 12.

Vertonghen en co ontvangen dit weekend staartploeg Bournemouth in de Premier League. Tottenham staat 3e in de stand, op 5 punten van Manchester City en Manchester United.