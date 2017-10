Liverpool mist geblesseerde Mané in kraker tegen United

Het is voorlopig niet het seizoen van Sadio Mané. In september stond hij 2 competitieduels aan de kant, nadat hij zijn voet op de kaak van City-doelman Ederson neergeplant had.

Nu houdt blessureleed hem weken aan de kant. De Senegalese spits laat verstek gaan voor de topper tegen Manchester United zaterdag. Ook voor de duels met Tottenham en Maribor (in de Champions League) moet Mané passen.

Een aderlating voor Mané, die gisteren nog te horen kreeg dat hij tot de 30 genomineerden behoort voor de Ballon d'Or.