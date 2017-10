Musonda haalt zwaar uit naar Chelsea: "Ik geef alles en wat krijg ik terug? Niks"

Musonda postte een volledig zwarte achtergrond op Instagram en trok fel van leer in het bijschrift. "Je werkt hard, harder dan ooit en meer dan van je verwacht wordt. Soms zelfs meer dan je kan, net omdat je er zo van houdt. Maar wat krijg je ervoor terug? Helemaal niets."

Om z'n boodschap toch enigszins te verzachten eindigt Musonda met een belofte. "Dit gezegd zijnde zal ik me met dezelfde toewijding blijven inzetten voor dit geweldige spelletje."



Musonda keerde in januari terug naar Chelsea na een weinig succesvolle uitleenbeurt aan Real Betis Sevilla. Ook bij Chelsea loopt het nog niet van een leien dakje. Deze zomer maakte de zoon van voormalig Anderlecht-speler Charly Musonda zijn debuut in het eerste elftal van Chelsea.



Hij stond negentig minuten op het veld in de League Cup-partij tegen tweedeklasser Nottingham Forest en mocht invallen in de Supercup (tegen Arsenal) en op de eerste speeldag van de Premier League (tegen Burnley). Sindsdien zat hij nog 3 keer in de wedstrijdkern, maar verder dan de bank kwam hij niet.